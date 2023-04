Blanche Gardin explique pourquoi elle a refusé de participer à «Lol: Qui rit sort!»

L’artiste touche (beaucoup)plus que l’association

«Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne.», explique-t-elle.

Amazon en prend pour son grade

Elle s’attaque ensuite au géant Amazon qui selon elle, détruit des emplois, la planète et utilise la main-d’œuvre des camps de concentration ouïghours. Enfin, elle égratigne au passage les plateformes de VOD comme Prime Video. «En tant qu’actrice et auteure de films, je caresse le rêve un peu fou que mes futurs projets puissent sortir dans une salle de cinéma. (…) vous conviendrez que faire de la publicité pour votre plateforme (puisque c’est de cela qu’il s’agit je crois) reviendrait à me tirer une balle dans le pied.Je n’ai pas envie que dans dix ans plus personne n’aille au cinéma et qu’on soit tous en train de mater des séries sur le canap’ en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie», lance-t-elle.