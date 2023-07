Bonne nouvelle: Madonna «se sent mieux de jour en jour»!

Comme on vous l’a annoncé , Madonna a dû annuler sa tournée mondiale «The Celebration Tour», suite à son hospitalisation le 24 juin dernier. En cause: une grave infection bactérienne. Près d’une semaine après son hospitalisation, la pop star a finalement pu rentrer chez elle pour tenter de se rétablir.

Des sources proches de la chanteuse de 64 ans ont confié à «Us Weekly» qu’elle prenait son rétablissement très au sérieux. «Bien que Madonna soit impatiente de reprendre le travail dès que possible, elle prend son rétablissement au sérieux et ne veut rien précipiter parce qu’elle se concentre sur sa santé avant tout». La source poursuit: «Elle a un système de soutien incroyable autour d’elle et apprécie tout l’amour qu’elle a reçu. C’est un travail en cours, mais elle se sent confiante et se sent mieux de jour en jour».