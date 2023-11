Bonne nouvelle pour les amateurs de foot: RTL diffusera plus de matchs de Ligue des champions l’année prochaine

Dès le mois d’août 2024, la Ligue des Champions va revoir son format et proposera encore plus de matchs aux amateurs de football. En Belgique, c’est RTL qui continuera à diffuser cette compétition, a annoncé la chaîne ce mardi. Résultat: les spectateurs pourront profiter de plus de matchs pour les saisons 2024-2027.

Cela fait depuis 1999 que la LDC est retransmise sur la chaîne privée, et cette belle histoire va se poursuivre. Les Belges ne doivent pas bouder leur plaisir, quand on sait que les Français ne peuvent plus regarder cette compétition gratuitement depuis plusieurs années. Nous aurons donc droit à 38 soirées européennes l’année prochaine (contre 34 cette saison), en plus de la plateforme RTL play qui offre une couverture complète de la Ligue des Champions, qui se déroulera par ailleurs désormais aussi le jeudi.