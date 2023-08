Bradley Cooper partage son combat contre la drogue et l’alcool: «Je pensais souvent que j’allais mourir»

Bradley Cooper était invité dans l’émission «En pleine nature avec Bear Grylls», diffuséesur National Geographic. L’animateur lui a alors posé des questions sur les années de folies qu’il a vécues.

L’acteur aujourd’hui âgé de 48 ans a alors expliqué avoir lutté contre la cocaïne et l’alcool durant les années 2000. Une période compliquée de sa vie qui n’a pourtant «rien à voir avec la célébrité». Mais son addiction s’est ensuite aggravée suite à son renvoi de la série «Alias». Quatre ans plus tard, l’acteur de «Very Bad Trip» a décidé de prendre sa vie en main et d’entamer une cure de désintoxication.

À lire aussi Bradley Cooper a vécu cloîtré pendant des mois

Un pas vers la guérison qu’il doit, en partie, à son colocataire et ami de l’époque, Will Arnett. Selon Bradley Cooper, l’acteur aurait eu une «sévère» conversation avec lui et l’aurait encouragé à se soigner.

À lire aussi Méconnaissable: la métamorphose hallucinante de Bradley Cooper pour son biopic «Maestro»

«Je pouvais vraiment me laisser aller»

Dans le podcast l’acteur admet cependant avoir fait une rechute en janvier 2011, après la mort de son père: «J’avais une attitude pessimiste envers la vie, je pensais souvent que j’allais mourir. Ce n’était pas vraiment beau à voir pendant un moment».

En 2018, Bradley Cooper était à l’affiche de «A Star Is Born», aux côtés de Lady Gaga. Dans ce film, il incarne Jackson Maine, un toxicomane. Comprenant ce que son personnage vivait: «Ça m’était plus simple de m’approprier le rôle. Et Dieu merci, j’étais à un moment de ma vie où j’étais à l’aise avec tout ça donc je pouvais vraiment me laisser aller». Aujourd’hui, Bradley Cooper est sobre depuis presque vingt ans.

Retrouvez toute l’actualité sur metrotime.be