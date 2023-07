Brigitte Bardot en difficulté à son domicile: les secours appelés à intervenir

Inquiétude autour de la santé de Brigitte Bardot. Ce mercredi matin, les secours ont été appelés à intervenir au domicile de Brigitte Bardot, situé à Saint-Tropez. L’actrice de 88 ans souffrirait de problèmes respiratoires. A l’heure d’écrire ces lignes, on ne sait pas dans quel état elle se trouve.

Dimanche encore, elle transmettait à l’AFP un communiqué en réaction au décès de Jane Birkin. «Quand on est aussi jolie, aussi fraîche, aussi spontanée, avec une voix d’enfant, on n’a pas le droit de mourir», affirmait-elle. Elle saluait une artiste qui serait «éternelle dans nos coeurs».