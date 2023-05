Brigitte Bardot se confie sur son état de santé: «Je ne m’habille plus»

«La presse a fait un scandale avec un malaise qui m’est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin aujourd’hui», avait-elle écrit dans une lettre manuscrite. «Je tiens à rassurer tout le monde: je vais bien».

Brigitte renonce à la mode

Le journaliste de Gala constate qu’«elle n’a d’ailleurs plus rien dans ses placards et ne veut plus rien avoir. Chacun sait qu’elle a vendu ses robes et tenues de mode au profit de sa Fondation, il y a belle lurette».