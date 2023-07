Britney Spears fait sa fan et est giflée par un garde du corps

«Son service de sécurité m’a alors giflée»

Britney a donc décidé d’approcher la star pour faire un selfie et elle lui a tapé sur l’épaule pour attirer son attention. C’est alors qu’elle a été giflée par le service de sécurité du joueur qui ne l’avait pas reconnue. «J’ai décidé de l’aborder et de le féliciter pour son succès. Comme il y avait beaucoup de bruit, je lui ai tapé sur l’épaule pour attirer son attention. Son service de sécurité m’a alors giflée sans regarder en arrière.», a raconté Britney Spears sur Instagram ajoutant que le coup l’avait «presque fait tomber» et «arraché ses lunettes».