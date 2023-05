Britney Spears séparée de ses fils depuis deux ans: «Elle était furieuse»

Tia Kabir, âgée de 19 ans, dispose d’une communauté de 90.000 followers sur TikTok, et dispose également d’un compte OnlyFans. Elle s’est récemment affichée en pleurs sur ses réseaux et pour cause: elle a réalisé un tatouage à Bali, sauf qu’une grossière erreur a été réalisée par le tatoueur.