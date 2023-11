Bruce Willis affaibli dans un nouveau cliché touchant avec sa famille (photos)

Depuis plus d’un an, Bruce Willis souffre d’une maladie cérébrale appelée démence frontotemporale. La dégénérescence fronto-temporale (DFT) est une maladie neurodégénérative, apparentée à la maladie d’Alzheimer. Les personnes atteintes de DFT peuvent ainsi présenter des troubles de la mémoire, des changements de comportement, ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir.

Sur ce cliché pris à l’occasion de la fête de Thanksgiving, Bruce Willis est entouré par sa famille: ces cinq filles, son épouse ainsi que Demi Moore, son ex-femme. On peut le voir en train de sourire à l’objectif, solidement soutenu par les membres de sa famille. Et pour les fans inquiets de la santé de leur star préférée, rassurez-vous. D’après Tallulah, une des filles de l’acteur, celui-ci est «toujours le même». On lui souhaite de le rester aussi longtemps que possible.