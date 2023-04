Camila Cabello et Shawn Mendes, c’est bel et bien fini: «Ils se sont simplement amusés»

Ils ont affolé la toile ce week-end au festival Coachella semblant plus proche que jamais. Mais mauvaise nouvelle pour les fans de Camila Cabello et Shawn Mendes: les anciens amoureux ne se seraient pas remis ensemble .

Très proches

Une source proche des chanteurs a affirmé à «US Weekly» que leur histoire est bel et bien finie: «Shawn et Camila ne sont pas de nouveau ensemble. Ils ont eu une relation extraordinaire et auront toujours un respect mutuel l’un pour l’autre ».