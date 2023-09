Ce couple avait marqué les téléspectateurs dans «Mariés au premier regard»: il revient à l’écran sur RTL-TVI!

Prenez vos agendas et notez la date: le 8 octobre prochain, l’émission « Vu à la télé » fera son grand retou r sur nos antennes, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Cette dix -huitième saison reprendra le principe phare qui a fait son succès: des familles issues de toute la Belgique auront à nouveau l’occasion de commenter à l’écran les émissions et autres moments iconiques de la télévision.

Retrouvez votre couple préféré

«On avait pu voir Delphine et Pierre, de la même saison, dans «Vu à la télé», mais depuis, ils se sont séparés…» nous informe Sud Info. De ce fait, pour cette nouvelle saison, nous allons pouvoir retrouver le joli petit couple formé par Alexandre et Jessica qui s’étaient trouvés sous les yeux des spectateurs dans «Mariés au Premier Regard». Vous aurez la possibilité de les découvrir épanouis dans leur vie de couple et prêt à partager leur avis sur vos passages préférés (ou pas) de ce qui passe sur les chaînes TV du moment. Rires et émotions seront garantis dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne louper pour rien au monde!