«Ce gros chèque, moi, je le prends»: Adèle Exarchopoulos réagit à la polémique de «LOL: qui rit, sort!»

Suite à cela, Ahmed Sylla, qui figurait dans la seconde saison, avait affirmé qu’il n’avait pas touché le salaire mirobolant avancé par la comédienne: «Ça nous fait passer, nous, pour des gens pas bien. Il y a deux choses: refuser l’émission et dénoncer le système que représente Amazon. Ce sont deux choses complètement différentes. Dons soit tu ne dis rien, sinon prends l’oseille et donne-le à des associations. Je n’ai pas aimé la façon dont ça s’est fait parce qu’il ne s’agissait que de l’argent et ça la faisait passer pour une reine, pour une princesse d’avoir refusé de l’argent.»

Désormais, c’est au tour d’Adèle Exarchopoulous d’en remettre une couche. A nos confrères de Marie-Claire, elle a expliqué: «Pour prendre la parole sur ces sujets, il faut être irréprochable, et on ne l’est ni Blanche Gardin ni moi. Si c’était à refaire, je le referais tout de suite. Je n’ai pas de honte à prendre du plaisir ou à gagner de l’argent. On n’a pas tous la même histoire. Ce qu’on a en commun, c’est ce gros chèque, et moi, je le prends.»