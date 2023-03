Ce soir, c’est Koh-Lanta: Helena, la dernière Belge, va-t-elle être éliminée ?

La débandade pour les Belges

Depuis le début de «Koh-Lanta : Le Feu Sacré», on ne peut pas vraiment dire que les Belges ont brillé. Dès le premier épisode, Helena s’était négativement distinguée auprès des autres aventuriers par une certaine arrogance et sa manière de tout voir décider. Elle avait néanmoins échappé à l’élimination. Cela n’a pas été le cas des deux autres aventuriers belges: Emin (56 ans) et Elodie (35 ans) qui sont tous les deux sortis par la petite porte après quelques jours.

Helena peut-elle aller loin ?

Helena est donc la dernière représentante belge dans Koh-Lanta. Après des débuts remarqués et agaçants, elle a réussi à se faire plus discrète et dans l’immédiat, elle ne semble pas être sur la sellette. Mais dans Koh-Lanta, tout est possible. D’autant plus que les cartes ont été redistribuées et que deux nouvelles tribus ont été constituées.