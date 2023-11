Ce youtubeur belge doit payer une amende de 80.000 €

Connaissez-vous Nathan Vandergunst, alias Acid? Méconnu au sud du pays, ce vidéaste flamand compte 572.000 abonnés sur YouTube et 411.000 sur Instagram. Mais en tant qu’«influenceur», ce jeune homme de 24 ans est dans le collimateur des autorités.

Une obligation pour les influenceurs belges

Il refuse de payer l’amende de 80.000 €

Le youtubeur belge refuse de partager publiquement son adresse. «Je le fais pour la sécurité des habitants de la maison et la mienne», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée ce dimanche. Suite à ce refus, Acid a expliqué qu’il avait reçu une amende de 80.000 € de la part de l’inspection économique. Il compte se battre pour ne pas la payer et il estime que c’est son droit de ne pas diffuser son adresse professionnelle, qui est aussi son adresse personnelle. D’ailleurs, il compte aller plus loin en attaquant le gouvernement belge pour violation de sa vie privée. Affaire à suivre!