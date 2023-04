Cécile de Ménibus révèle qu’elle garde un très mauvais souvenir de cette star belge

C’est un duo que l’on avait plus vu réuni depuis un bon moment. Pour fêter les 20 ans de «La méthode Cauet», Sébastien Cauet et Cécile de Ménibus ont eu droit à une soirée anniversaire en grande pompe sur C8 ce jeudi soir.

En préambule de cette soirée événement, l’animatrice, qui officie désormais sur Sud Radio, a livré une série d’interviews dans lesquelles elle racontait ses meilleurs et ses pires souvenirs de l’émission. Celle-ci a notamment confié qu’elle gardait un souvenir en demi-teinte de la chanteuse belge Lio.