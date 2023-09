«Céline ne refera jamais de grands shows» la biographe de Céline Dion se confie sur la suite de sa carrière

Sorti ce 31 août, la biographie entre « dans l’intimité de Céline, dévoile la femme de chair et de sang devenue une icône planétaire ». S’il ne s’agit pas du premier livre sur la chanteuse écrit par la biographe Élisabeth Reynaud, il pourrait bien s’agir du plus émouvant.

Les origines de la maladie

Dans l’ouvrage, la biographe tente de retracer les origines de la maladie de l’homme raide, dont souffre Céline Dion, une maladie qui l’empêche pour le moment de remonter sur scène, provoquant une raideur des muscles et des spasmes. Selon l’écrivaine, cette maladie pourrait être « psychosomatique » et liée aux « épreuves qui lui ont été infligées avec la mort de René et celle de sa mère et la véritable bataille qu’elle doit mener en maman solo ». Un avis partagé par Laurence Catinot-Crost, autrice d’une autre biographie sur la chanteuse.« Depuis le départ de René pour l’autre rive, Céline cache tant de bleus à l’âme, de solitude. Le décès de sa mère s’y est ajouté. Elle souffre d’une somatisation aiguë qui alarme son entourage. Son corps et sa voix ne lui obéissent plus.»

Un retour sur scène ?