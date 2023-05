«C’est du foutage de gueule»: voici pourquoi les spectateurs de TF1 étaient en colère devant «HPI»

Ce jeudi soir, les téléspectateurs de TF1 ont eu l’occasion de découvrir un épisode inédit de la série «HPI». Oui mais voilà, quelque chose est venu gâcher leur soirée, et c’est un reproche que l’on adresse bien souvent à la première chaîne de France. On vous explique.

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs attendaient avec impatience le début de la saison 3 de «HPI», la série qui met en scène Audrey Fleurot et qui cartonne en Belgique et en France. Ça tombe bien, le grand retour de la sérieétait pour hier et les fans étaient au rendez-vous, puisque 8.379.000 Français se trouvaient devant leur poste pour le premier épisode inédit.

Mais là où la RTBF diffuse deux épisodes inédits par soirée, TF1 n’en diffuse qu’un, ce qui a du mal à passer auprès des téléspectateurs. Alors quand en plus, ceux-ci doivent se coltiner une première page de publicités après seulement 15 minutes, ils ne cachent plus leur mécontentement.

Les internautes fous de rage

Sur Twitter, ils ont été nombreux à s’agacer de la situation: «Démarrage 21h15, 1h de série, 1 seul inédit, une page de pub toutes les 15mn, plus de 10mn de pub», dénonce un internaute. «Ça va TF1? Déjà la pub?», «Déjà qu’on a un seul épisode inédit par semaine mais en plus une pub au bout de 15 minutes c’est vraiment du foutage de gueule!», ou encore «TF1, on vous dérange pas?»

Malheureusement, il ne s’agit pas là du coup d’essai qui semble, année après année, retarder la diffusion de ses programmes et les «agrémenter» de plus en plus de publicités. Ce n’est pas comme ça que la télévision va retrouver ses lettres de noblesse…