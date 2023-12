«C’est pas tous les jours dimanche»: RTL prend une décision importante avec son émission politique

Pas assez d’audience?

Selon nos confrères, cette décision pourrait avoir été prise à cause des audiences, plutôt faibles, ainsi que des coûts de production, plutôt élevés. Après la RTBF, c’est donc au tour de RTL de jeter l’éponge avec les débats politiques. Si on ne parlera bientôt plus politique le dimanche midi sur RTL-TVI, à l’approche des élections de 2024, les interviews politiques resteront bel et bien au rendez-vous. Sudinfo annonce ainsi que Martin Buxant pourrait hériter d’un nouveau rendez-vous régulier thématique et tout en gardant son interview d’avant JT. Affaire à suivre!

«Bon débarras»

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes expriment leur satisfaction de voir disparaître «C’est pas tous les jours dimanche». «C’est logique: nouveau concept nul, plus d’interactions avec les gens, on coupe la parole tout le temps, sans parler de la présence permanente de Monsieur Bouchez…», «Normal. Moins d’audience à cause d’un présentateur qui coupe tout le temps les invités et qui ne laisse pas terminer leur réponse, et surtout quand on ne va pas dans ses idées», «Émission déjà raccourci. Deborsu coupe la parole très souvent. Les invités ne sont pas toujours disciplinés. Ils parlent en même temps et on ne comprend rien.», «Une émission nulle, des présentateurs nuls, un contenu nul… Bref, 8 ans c’est long… bon débarras», «ENFIN!!!! Deborsu était insupportable! Une vraie émission politique sans un grossier personnage pour les interviews? Euh, si on peut éviter B. Maréchal…», peut-on ainsi lire sur Facebook.