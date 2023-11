Cette actrice belge victime d’une terrible agression dans un taxi: «Une heure plus tard, j’étais aux urgences»

Si vous pensez qu’il est plus prudent de vous déplacer en taxi plutôt qu’en transports en commun, ce qu’a vécu l’actrice belge Jenna Vanlommel va peut-être vous inciter à faire preuve de plus de méfiance. Célèbre en Flandre pourson rôle deTina «Tien» Smolders dans la série «Spring», la comédienne a livré un témoignage glaçant sur son compte Instagram. On vous explique.

«Une heure plus tard, j’étais aux urgences»

En légende d’une photo montrant son crâne ensanglanté, Jenna Vanlommel a raconté la terrible agression sexuelle qu’elle a subie ce mercredi. «Mon histoire. Hier, j’ai pris un taxi. Le chauffeur de taxi a apparemment pensé que c’était acceptable de me frotter les jambes et de continuer ensuite. J’ai répondu. Action réaction. C’est à juste titre, non? Apparemment pas pour lui», commence-t-elle. Avant de poursuivre: «Une heure plus tard, j’étais aux urgences».

Mais l’agresseur ne s’est pas arrêté là…

Des intimidations le lendemain à son domicile

Le lendemain, soit ce jeudi, le chauffeur de taxi est revenu à la charge en se rendant à son domicile certainement dans le but de s’assurer qu’elle ne parlerait pas de ce qu’il s’était passé la veille. Et si vous vous demandez comment est-il arrivé devant sa porte, l’actrice explique et précise: «C’était un taxi. Donc il connaissait mon adresse. Il a jugé nécessaire de venir m’intimider à nouveau aujourd’hui». Avant de conclure: «Ne me lisez pas mal! Tous les chauffeurs de taxi ne sont pas mauvais. J’espère que vous rentrerez toujours chez vous sain et sauf».

On l’espère tous mais méfiance donc quand vous vous déplacez…

