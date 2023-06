Cette ancienne gagnante de Secret Story placée en garde à vue

Vous ne vous en souvenez peut-être plus mais Marie Garet a remporté la grande finale de «Secret Story» en 2011. Elle était rentrée au sein de l’aventure mythique de TF1 avec son chéri de l’époque, Geoffrey. Cependant leur romance a été de courte durée une fois leur entrée dans la «Maison des secrets». Marie a alors attendrit les téléspectateurs et est repartie en fin d’aventure avec un chèque de 186 367€.

Plus de dix ans après sa victoire, Marie Garet est légèrement retomber dans l’anonymat. Cette dernière a même repris son post d’infirmière dans le sud de la France, comme elle l’expliquait sur le plateau de TPMP le 4 février dernier. Pourtant, ces derniers jours l’ex candidate de la téléréalité ne cesse de faire parler d’elle.

Une conduite troublante

En effet, le journal «Midi Libre» a révélé qu’elle a été placée en garde à vue au comimissariat d’Alès ce mardi 27 juin, peu après 17h. Cela, suite à un banal contrôle routier en centre-ville. Les policiers auraient en effet repéré un véhicule à la conduite inquiétante et troublante et auraient demandé à la conductrice de se ranger sur le côté.

Sous l’emprise de cocaïne

Marie Garet, qui n’était autre que la conductrice en question, aurait alors été invitée à effectuer un contrôle de stupéfiants qui s’est avéré être positif. La jeune femme a ensuite été interpellée et placée en garde à vue. Lors de l’audition, l’ancienne candidate aurait reconnu avoir consomméde la cocaïne. Contacté, le parquet d’Alès a confirmé la mesure de garde à vue. L’avocat de Marie Garet, Me Pierre-Yves Racaud s’est refusé, « en l’état de la procédure et pour le moment», à tout commentaire.