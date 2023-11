Cette candidate de téléréalité violemment agressée par un inconnu: «Je voulais me cacher» (photo)

Anaïs Camizuli a connu un week-end agité la semaine dernière. La candidate de téléréalité a été agressée par un inconnu alors qu’elle était en soirée avec des amis. L’individu aurait commencé par être violent verbalement, avant de s’en prendre physiquement à la jeune femme.

Sur son compte Instagram, elle est revenue sur les faits en expliquant: «Je voulais me cacher pendant 10 jours, mais j’ai décidé que non.» Elle poursuit: «La seule chose que je lui ai dite, c’est: ‘T’as frappé une femme, bravo, mais maintenant, je vais rentrer à la maison et je vais expliquer quoi à ma fille? (…) Ce qui m’a fait le plus mal, c’est de savoir que ma fille allait me voir comme ça.»

Un nez fracturé

Elle raconte avoir été la cible de nombreuses insultes, et a fini par demander au videur d’expulser le jeune homme de l’établissement. Celui-ci aurait ensuite attendu la sortie de la jeune femme pour la suivre jusqu’à son véhicule et s’en prendre physiquement à elle. Résultat des courses: son nez a été fracturé et elle s’est montrée le visage tuméfié.

L’influenceuse a dénoncé les faits et a fait part de son indignation face à son agresseur, lui demandant, via son compte Instagram, s’il avait une mère ou des sœurs. Naturellement, Anaïs dénonce la violence contre les femmes et conclut en disant qu’elle va prendre un peu de temps pour elle, afin d’avaler la pilule.