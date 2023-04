Cette collab entre Drake et The Weeknd fait des millions de vues... mais a été créée par l’IA (vidéo)

C’est un duo que personne n’avait vu venir: le morceau «Heart on my sleeve», de Drake et The Weeknd a cumulé des millions d’écoutes en quelques jours. Et pourtant, les artistes n’ont pas collaboré sur ce morceau. C’est l’intelligence artificielle qui a mis au point ce faux titre. De quoi (re)lancer le débat sur son utilisation dans l’industrie musicale.