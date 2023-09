Cette légende de la télévision belge fait ses adieux au JT: «Ce fut un honneur de travailler pour vous»

C’est une véritable légende de la télévision belge qui a fait ses adieux au petit écran mardi soir. Dany Verstraeten, présentateur du JT de VTM, a informé les téléspectateurs une dernière fois avant de tirer sa révérence. Ce journaliste avait démarré sa carrière sur la chaîne publique en février 1989 et incarnait le journal télévisé depuis plusieurs années.

C’est donc un important chapitre de la vie du journaliste, sorte de François de Brigode flamand, qui s’est refermé hier soir. Naturellement, il était ému au moment d’adresser ses adieux: «Nous arrivons ainsi à la fin d’une longue et belle histoire qui a commencé il y a 35 ans. Je tiens à remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé, devant et derrière la scène – il y en a eu des centaines au fil des années – ainsi que mes amis et ma famille.»