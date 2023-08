Cette université belge enseigne Shakespeare en s’inspirant de Taylor Swift

On y retrouve des titres et des noms emblématiques tels que The Great Gatsby, Robert Frost, Jane Eyre, Emily Dickinson ou Nathaniel Hawthorne. Mais aussi des œuvres plus connues des jeunes, comme Peter Pan, Alice au pays des merveilles ou Roméo et Juliette. À chaque fois des classiques auxquels la chanteuse a ajouté un trait d’esprit.