Channing Tatum «nerveux» à l’idée d’être un père célibataire

«Nerveux»

Dans une interview accordée à l’émission TODAY with Honda and Jenna, l’acteur de 43 ans est venu faire la promotion de son livre pour enfant «The One and Only Sparkella and the Big Lie». Mais il est également revenu de son rôle de père célibataire et sur l’appréhension qu’il avait lorsqu’il s’est séparé de l’actrice: «Je n’avais pas prévu d’être un père célibataire, ce n’était pas dans mes plans. Et j’étais assez nerveux. Je me disais: «C’est une fille». Je regardais sur YouTube comment tresser ses cheveux».