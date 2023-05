Charles III boudé par les pop stars anglaises lors de son couronnement

Être roi n’empêche visiblement pas d’être snobé! En effet, alors que Charles vient officiellement d’être couronné roi d’Angleterre ce samedi 6 mai, de nombreuses personnalités anglaises issues du monde de la chanson ont refusé de venir performer sur scèneà l’occasion de cet événement historique. Ainsi, Adele, Ed Sheeran, Harry Styles, les Spice Girls ou encore Elton John font partie de la liste de stars anglaises à avoir décliné l’invitation. Ce sont donc desartistes étrangers tels que Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli ou encore Lang Langqui se sont produits sur scène pour fêter ce couronnement. Seuls britanniques à avoir répondu présents: les Take That. Le groupe de pop des années 90 s’est en effet reformé pour l’occasion mais sans Robbie Williams.

Des pop stars britanniques ingrates?

Ces nombreux refus posent évidemment question. Surtout que Charles est certainement le membre de la famille royale qui a le plus œuvré pour la musique pop. C’est en effet grâce à sa fondation Prince’s Trust, créée afin d’aider les jeunes déshérités, qu’il a mis en place les premières manifestations caritatives menant ensuite au fameux Live Aid de 1985. À cette époque, toutes les plus grandes stars britanniques du rock telles que McCartney, Sting, Clapton, Elton John, Kate Bush, Peter Gabriel et StatusQuose pressaient pour venir performer dans un stade de Wembley plein à craquer. Pourquoi alors bouder le couronnement de celui qui a tant fait pour la pop britannique?