Charlize Theron rejette l’âgisme dont sont victimes les femmes: «Abrutis, je vieillis tout simplement»

La mannequin de 48 ans ajoute: «Ils sont là du genre: ‘Mais qu’a-t-elle fait à son visage?’ Et moi je me dis: ’Abrutis, je vieillis tout simplement!’ Cela ne veut pas dire que j’ai fait une mauvaise chirurgie. C’est juste comme cela que ça se passe».

Vieillir d’une manière qui nous convient

«Mon visage change et j’aime le fait qu’il change et vieillisse. […] Mais je pense aussi que les femmes veulent vieillir d’une manière qui leur convient. Je pense que nous devons faire preuve d’un peu plus d’empathie à l’égard de notre parcours à tous», explique l’actrice de Fast and Furious.