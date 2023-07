Christine & The Queens regrette que plus personne ne l’écoute depuis son coming-out trans

L’an passé, Christine de Christine and the Queen a fait son coming-out trans et a demandé qu’on s’adresse désormais à lui au masculin. Mais dans la pratique, c’est visiblement encore loin d’être le cas. Dans une vidéo postée sur TikTok, Chris a poussé un gros coup de gueule.

«C’est tous les gens qui continuent à m’appeler ‘elle’»

«Il y a un truc qui me frappe quand même, c’est tous les gens qui continuent à m’appeler ‘elle’. Ça me frappe. Parce que je pense que c’est au-delà de la gentillesse, c’est juste un manque de respect. Une façon de privilégier votre confort plutôt que mon bonheur. (…) Des fois, je me réveille le matin et je suis en colère. J’ai envie de pleurer. Même l’homme que j’aimais me disait que c’était dur à assumer cette situation», commence le chanteur qui était sur la scène de Rock Werchter il y a quelques jours.

«Plus personne ne fait attention à ma musique»

«Plus personne ne fait attention à ma musique, cette société est transphobe. On est mis en avant avec de gros titres bien gras mais surtout pour ne pas parler de notre travail, du propos, pour vider la démarche politique de l’intérieur, pour éviter que tout le monde se questionne sur ce système merdique. Allez écouter ma musique si vous pensez vraiment que je me réfugie dans des colères inutiles (...) Ma socialisation est difficile parce que vous m’appelez ‘elle’ toutes les cinq minutes. Ça me blesse, en fait», déclare Chris en pleurs face à la caméra.

«Tout ce que je suis en train de faire sur mon upgrade artistique, vous n’y prêtez pas attention et vous m’appelez ‘elle’. Des fois, j’ai envie de vous dire d’aller vous faire foutre», conclut le leader de Christine & The Queens. Est-ce que ce coup de gueule va permettre que les auditeurs s’attardent à nouveau sur la musique de Chris et que plus personne ne l’appelle «elle»? C’est tout ce que nous lui souhaitons!