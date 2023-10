Claude de Koh Lanta raconte une scène hilarante jamais diffusée: «Il y avait deux objets flottants non identifiés» (vidéo)

14 bananes pour deux

Des «objets non identifiés» dans l’eau

Plus tard dans l’émission, le journaliste Guillaume Pley lui demande s’il a en tête un momentdrôle qui n’a pas été diffusée à la TV. Claude partage alors une séquence qui avait beaucoup fait rire les aventuriers à l’époque. «Dans Koh-Lanta, les légendes, on est sur la fin de l’aventure… on a un dernier jeu d’immunité. Le jeu se passe sur la plage mais avant on est sur un ponton dans l’eau», raconte l’ancien aventurier. Mais il se trouve que les six candidats avaient mangé beaucoup de coco avant l’épreuve. Certains vont donc faire leurs besoins dans l’eau, comme l’explique Claude. «On arrive sur le ponton et Denis est sur la place et est censé annoncer le décompte pour pouvoir démarrer le jeu», raconte le candidat. C’est alors qu’ils observent « deux objets flottants non identifiés » traverser leur axe de passage. «Les deux objets flottants ont très vite été identifiés comme étant ceux de Laurent Maistret », raconte Claude. Une scène qui a créé un fou rire général.Les candidats ont ensuite été contraints de nager sous l’eau pour éviter les excréments pendant l’épreuve !