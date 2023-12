Coup de théâtre dans «l’Amour est dans le pré»: ce couple n’est déjà plus ensemble

Ce dimanche soir, c’était l’heure du bilan pour la quinzième saison de l’édition belge de «L’Amour est dans le pré». Et comme dans la version française, Cupidon n’a visiblement pas été très efficace en 2023… Attention, spoiler!

Deux couples préfèrent rester amis

Finalement, cette 15e saison aura vu naître un seul et unique couple. Mais quel couple: Bernard et Sébastien. Sans surprise: Anne a préféré «rester amie» avec Manu. C’était dans l’air: Denis s’est quant à lui présenté seul au bilan, tout comme Didier. C’est plus surprenant, Jean-Louis n’a finalement pas eu de déclic amoureux envers Elsa. Ils se sont présentés à deux au bilan, mais eux aussi en tant qu’amis.

Revirement de situation

Dans cet ultime épisode, José est arrivé main dans la main avec Sylvianne. Les téléspectateurs pouvaient donc logiquement penser qu’il y aurait un second couple dans cette saison. Mais durant le bilan, Sylvianne reprochait le comportement parfois froid et distant envers elle de l’agriculteur. Elle a eu un bon pressentiment puisqu’au lendemain de ce bilan, on apprend qu’ils ne sont plus ensemble.

«Nous nous sommes séparés en novembre»

«Je me suis aussi rendu compte qu’après un célibat d’une dizaine d’années, je n’étais peut-être pas forcément prêt à laisser entrer quelqu’un dans ma vie. Quand on est seul depuis un certain temps et qu’on est habitué à faire ce qu’on veut et quand on le veut, c’est difficile de modifier ses habitudes du jour au lendemain. Nous nous sommes séparés en novembre», a confié José à L’Avenir.

José ne perd pas le nord

L’agriculteur ne perd cependant pas le nord puisqu’il a indiqué qu’il espérait trouver la bonne personne un jour et que sa porte restait donc toujours ouverte. «J’ai d’ailleurs 160 demandes d’ajouts sur Facebook en attente, et j’imagine que ça grimpera encore après l’annonce de ma séparation avec Sylvianne», a confié l’agriculteur célibataire.

Bien qu’elle n’ait pas encore été annoncée, espérons que la 16e saison de L’Amour est dans le pré sera un peu plus propice à l’amour! D’ailleurs, le casting est ouvert.