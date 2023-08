Coup de tonnerre : Lomepal déprogrammé d’un célèbre festival

«La meilleure décision possible»

Les organisateurs assurent donc avoir cherché à «prendre la meilleure décision possible pour (sa) communauté, (ses) partenaires, (ses) bénévoles et l’ensemble de (ses) équipes». Le Cabaret Vert estime que «la priorité est de laisser la justice réaliser son travail» et qu’un «temps de recul et de silence s’impose», justifie-t-il. Le nom de l’artiste qui viendra remplace le rappeur sur l’affiche n’est pas encore connu, mais le festival assure y travailler «avec beaucoup d’énergie».