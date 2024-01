Coup dur pour Alex Vizorek : RTL change ses plans

Depuis le 15 décembre, des rencontres du Championnat du Monde de Fléchettes 2024 qui se déroule actuellement à Londres sont diffusées sur RTL Play et RTL Club. Alex Vizorek et Marc Delire; accompagnés de plusieurs consultants, assurent les commentaires les commentaires.

Ces 2 et 3 janvier 2024, RTL Club devait diffuser les demi-finales et la finale de la compétition. Mais la chaîne a décidé de changer ses plans à la dernière minute. Est-ce à cause d’une audience décevante? Rien n’est moins sûr. «Les 2 et 3/1, nous supprimons le Championnat du Monde de Fléchettes 2024 et remplaçons par des films», s’est contentée d’indiquer la chaîne.