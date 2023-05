Couronnement de Charles III: la tenue symbolique de Kate Middleton en hommage à Diana et Elizabeth II

Ce samedi 6 mai était un jour historique au Royaume-Uni! Au cours d’une cérémonie qui restera dans les annales, le monde entier a en effet pu assister au couronnement de Charles III. Et pour cette grande occasion, Kate Middleton a tenu à rendre hommage à la monarchie britannique ainsi qu’au Royaume-Uni.

Une pluie de symboles

Lorsque la princesse de Galles est arrivée à l’abbaye de Westminster ce samedi matin, accompagnée de son époux le Prince William et de ses deux enfants, Charlotte et Louis, les yeux se sont braqués sur la tenue que portait Kate. Une robe ivoire ornée de fleurs signée Alexander McQueen ainsi que des bijoux. Mais surtout, une tenue qui n’a pas été choisie au hasard et qui regorge de symboles.