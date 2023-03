Daniel Radcliffe (Harry Potter) va être papa!

Depuis une dizaine d’années Daniel Radcliffe et Erin Darke filent le parfait amour . Discrets sur leur relation, les tourtereaux attendent leur premier enfant.

Via Twitter, le média Infos Séries a posté une photo du couple avec pour légende: «Félicitations à Daniel Radcliffe et Darke qui attendent leur premier enfant».

Daniel Radcliffe confirme la nouvelle

Un porte-parole de l’acteur britannique et une source proche du couple ont confirmé la nouvelle, selon The Mirror. Mais c’est surtout Daniel Radcliffe qui a publié une photo Instagram ce week-end qui ne laisse aucun doute. Sur le cliché on peut apercevoir Erin Darke enceinte. Daniel Radcliffe confirme en légende: «en cours d’élaboration» suivi d’un émoji bébé.