Dark Angèle: la chanteuse dans un look totalement inédit

La tournée mondiale d’Angèle se poursuit. Demain, elle donnera un concert à Seattle et la semaine prochaine, elle donnera son premier concert à Coachella.

Angèle en Versace

Et même si elle est actuellement à l’autre bout du monde, cela n’empêche pas la chanteuse belge de 27 ans d’également faire la une chez nous. Ce jeudi 6 avril, le magazine français Antidote a dévoilé la couverture de son prochain numéro printemps-été 2023.

Angèle y apparaît dans un look dans lequel on n’a pas vraiment l’habitude de la voir: dans une robe noire en dételle, avec un long voile et des gants transparents. Cet ensemble est signé Versace. Angèle porte aussi un collier argenté de la marque Swarovski.