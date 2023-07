Décès de Jane Birkin: ses filles s’expriment pour la première fois

Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon se sont exprimées, par voie de communiqué, sur le décès de leur mère. Les proches de l’ex-compagne de Serge Gainsbourg ont précisé que Jane Birkin était décédée de cause naturelle.

«Une bataille acharnée»

«Jane Birkin s’en est allée après 16 ans d’une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuits et jours. Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance», peut-on lire. «Ce premier soir seule, aura été le dernier. Elle l’avait décidé», terminent Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon.