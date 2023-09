Découvrez la (superbe) Villa Radio Contact avec David Antoine

Dans une vidéo partagée sur le compte officiel de Radio Contact, l’animateur David Antoine a vendu du rêve à tous ses fans en dévoilant un petit tour de la fameuse Villa Radio Contact qui a ouvert ses portes ce lundi 25 septembre et ce, pour une semaine entière.

Ainsi, les heureux gagnants qui pourront la découvrir auront la possibilité de profiter d’un jacuzzi et d’une piscine à couper le souffle, le tout face à une vue paradisiaque. Côté installations, une chambre (tout confort) dotée d’une douche privée les attend. En d’autres termes: Radio Contact vous propose de passer 24 heures tout simplement inoubliables et une occasion en or de prolonger vos vacances encore un petit instant.