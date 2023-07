Découvrez le retour explosif de Britney Spears et will.i.am avec ‘Mind Your Business’

Tenez-vous prêt ce vendredi 21 juillet! Britney Spears et will.i.am sont de retour. Les deux artistes ont collaboré, dix ans après avoir sorti «Scream and Shout» dont tout le monde se souvient, pour leur nouveau tube: « Mind Your Business ».

Ce 18 juillet l’ancien membre des Black Eyed Peas a dévoilé une courte vidéo sur Instagram. Dans celle-ci on entend la phrase culte de «Scream and shout»: «You are now now rocking with, Will.I.Am and Britney bitch ». Après un court moment on entend Britney dire: «Mind Your Business bitch». Ce nouveau titre fait donc référence à celui sorti en 2013.