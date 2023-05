Découvrez l’énorme surprise que Beyoncé réserve à ses fans (photos)

Trois jours après son passage dans notre capitale, Beyoncé a posté sur son Instagram plusieurs clichés d’elle en sous-entendant très clairement qu’une surprise de taille allait bientôt être dévoilée. Sur ces photos on voit tout d’abord la chanteuse au naturel devant son miroir en train de tenir du bout des doigts une boucle de sa magnifique chevelure. La photo suivante n’est autre que Beyoncé, plus jeune. Et à en croire le message posté sur la dernière photo, il s’agirait là d’une photo prise dans le salon de coiffure de sa maman. Des fans eux, se demandent s’il s’agit là de sa fille Blue Ivy, connue pour sa ressemblance frappante avec sa mère.