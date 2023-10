Découvrez les quatre secrets de Jennifer Aniston pour rester en forme à 54 ans

Jennifer Aniston est en Une du numéro d’octobre du magazine CR Fashion Book. L’actrice de 54 ans s’est livrée à une séance photo où elle apparaît plus radieuse que jamais et où elle dévoile sa silhouette tonique , en posant en sous-vêtements et talons aiguilles.

Sa méthode

Dans l’interview accordée au magazine de Carine Roitfeld, celle qui interprète Rachel dans la série «Friends» a révélé ses petits secrets pour rester en forme : «Je bois autant d’eau que possible, je fais du sport tous les jours, j’essaie de manger des aliments très frais et je dors autant que possible. Ce dernier point est un défi pour moi, mais il est tellement important. Je le ressens lorsque je ne me repose pas suffisamment».

La méthode «Pvolve»

«J’aime vraiment ça. C’est une approche unique du fitness que j’aime partager avec les autres. Je quitte chaque séance d’entraînement en me sentant pleine d’énergie et forte. Je n’avais plus été aussi motivée pour m’entraîner depuis des années. J’attends les cours avec impatience et je me sens plus forte et plus à l’aise dans ma peau», ajoute-t-elle.