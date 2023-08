Déguisé en vendeur, Ed Sheeran surprend les clients d’un magasin (vidéo)

Ed Sheeran et Lego auraient pu se contenter d’un showcase et d’une séance d’autographes. Mais ils n’ont pas fait les choses à moitié. En effet, Ed Sheeran a revêtu la tenue des conseillers Lego et a tenté de passer incognito en servant les clients du magasin. Mais la couverture du chanteur n’a évidemment pas tenu bien longtemps. De nombreux fans, petits et grands, l’ont rapidement reconnu. Ed Sheeran a ensuite signé des autographes et il a joué quelques morceaux avec sa guitare.