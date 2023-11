Delphine Wespiser annonce le retour de cette télé-réalité culte après cinq ans d’absence: «Ces couples vont pouvoir tester leur amour...»

L’information a été dévoilée durant l’émission «Touche pas à mon poste». C’est là que Delphine Wespiser, une chroniqueuse et animatrice de télévision française. Celle-ci a déclaré qu’elle serait la présentatrice de cette dixième saison: «Je suis très fière de la présenter. Et ça va cartonner» a-t-elle affirmé avant de souligner que le tournage commençerait très prochainement au Mexique. «Ce sera une expérience incroyable pour des couples qui se questionnent. Quand on est en couple, quand on a fait face à des mensonges, à du manque de confiance, on se pose des questions… C’est des couples qui y vont pour tester leur amour, voir s’ils peuvent passer l’étape supérieure.» a-t-elle raconté.