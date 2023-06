Denis Brogniart bientôt remercié? Voici la présentatrice qui pourrait prendre sa place dans «Koh-Lanta»

Ça y est, la saison de «Koh-Lanta: Le Feu Sacré» a finalement connu son dénouement ce mardi soir. À la fin du direct à Paris, lors duquel on a appris la victoire de Frédéric, Denis Brogniart a tenu à rassurer les téléspectateurs en annonçant que Koh-Lanta reviendrait bientôt à l’écran. La prochaine saison du jeu d’aventure est déjà dans la boîte, et l’on devrait donc retrouver Denis et 20 aventuriers à la rentrée, si la Coupe du monde de rugby le permet.