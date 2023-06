Des sushis servis sur une femme nue à l’anniversaire de Kanye West (vidéo)

«Une belle démonstration de la femme-objet»

Sur des images qui ont fuité sur les réseaux sociaux, on voit une femme sans soutien-gorge et simplement vêtue d’un string allongée sur une table avec sur sa poitrine et sur son sexe… des plateaux de sushis. Rapidement, les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux. «C’est inapproprié», «Encore une belle démonstration de la femme-objet», ont écrit des internautes. Car en plus, North West, la fille de Kanye et de Kim Kardashian, âgée de seulement 9 ans, était présente à cette fête.