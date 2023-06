Disney n’exclut pas le retour de Johnny Depp dans le prochain «Pirates des Caraïbes»

Le sixième film de la saga «Pirates des Caraïbes» est en préparation et Johnny Depp pourrait bien endosser à nouveau la cape de pirate de Jack Sparrow. Voilà ce qu’a confié Sean Bailey, le président de Disney Studios Motion Picture Production à nos confrères du New York Times.

«Aucun engagement»

La fin des polémiques?

Pour rappel, Johnny Depp crée la controverse depuis 2016 et les batailles juridiques très médiatisées entre lui et son ex, Amber Heard qu’il avait accusé de violences domestiques après qu’elle demande le divorce. Les nombreuses péripéties avaient fait la une des journaux, excluant l’acteur de nombreux projets cinématographiques, rompant par ailleurs son contrat avec Disney.