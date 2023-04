D’où vient la tenue que portait Angèle à Coachella?

Quelques jours après sa prestation mémorable à Coachella , Angèle est toujours sur son petit nuage. «La reine de la disco-pop» (c’est le LA Times qui le dit) a fait sensation et a brillé aux yeux du monde entier. Et sa tenue n’y est pas pour rien.

La Belgique brille

Sur scène, la chanteuse belge était vêtue d’un ensemble pailleté. Ce lundi, Angèle a publié dans ses Stories sur Instagram quelques détails surcette tenue. On apprend que l’ensemble qu’elle portait est une création de Ludovic de Saint Sernin. Ce designer belge qui vit à Paris est suivi par 300.000 abonnés sur Instagram et il ne cesse de monter. Récemment, il a ainsi habillé Kendall Jenner et Dua Lipa.