Ed Sheeran face à la justice: a-t-il plagié Marving Gaye?

Ed Sheeran se retrouve aujourd’hui face à la justice. Son procès pour avoir plagié Marvin Gaye va bientôt débuter. Le chanteur aurait utilisé des éléments de la chanson «Let’s Get It on» pour son titre «Thinking out Lout».

Alors qu’il avait été reconnu non coupable de plagiat en avril 2022 pour «Shape of You», Ed Sheeran est à nouveau poursuivi pour un de ses morceaux. Il s’agit cette fois de sa chanson «Thinking Out Loud», datant de 2014.

En effet, il a été accusé en 2016 de s’être trop inspiré du morceau «Let’s Get It On» de Marvin Gaye. Alors est-il coupable ou non? On ne le saura qu’au terme du procès qui devrait bientôt débuter puisque la sélection d’un jury acommencé ce lundi 24 avrildevant un tribunal fédéral de New York.

Poursuivi pour 100 millions de dollars

La plainte a été intentée par le banquier d’affaires David Pullman et sa société Structured Asset Sales, qui détient une partie de l’héritage du co-auteur de «Let’s Get It On», Ed Townsend.

Ces derniers réclament 100 millions de dollars de dommages et intérêts à Ed Sheeran. Ils allèguent que le chanteur a utilisé des éléments mélodiques, harmoniques, rythmiques, instrumentaux et dynamiques de la chanson «Let’s Get It On» de Marvin Gaye, qui a fait un tabac en 1973.