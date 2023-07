Ed Sheeran surprend ses fans avec un concert très privé: «Merci de me laisser jouer avec vous» (vidéo)

Ed Sheeran n’est pas seulement talentueux, mais il est aussi d’un naturel gentil. Et s’il remplit les stades à la pelle, il n’en reste pas moins un humain très accessible et proche de ses fans. Cette générosité s’est encore une fois manifestée lorsque l’artiste a décidé de surprendre des fans en se présentant à un concert de jeunes à Boston. Ces musiciens ont eu beaucoup de mal à le croire lorsqu’ils ont vu cette tête rousse très familière dans le public.

Ils l’ont été d’autant plus lorsqu’Ed Sheeran s’est mis à pousser la chansonnette sur leur petite scène. Le moment a été filmé et posté sur les réseaux sociaux par la station de radio locale Kiss 108. Sur la vidéo, on voit l’artiste rejoindre ses camarades musiciens sur scène. «J’avais l’habitude de jouer du violoncelle quand j’étais enfant. Cela me rappelle ce que j’avais l’habitude de jouer», leur explique-t-il, avant d’enchaîner: «C’est vraiment bien, les gars, vraiment bien. Vous êtes fantastiques. Merci de me laisser jouer avec vous.»