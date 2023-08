Elizabeth Hurley dévoile une vidéo d’elle complètement nue (vidéo)

Elizabeth Hurley a récemment lancé une marque de maillots de bain à son nom. Depuis lors, elle est devenue sans conteste la reine du selfie en bikini! Sur son profil Instagram, l’actrice et mannequin de 58 ans pose régulièrement dans ses propres créations.

Une séance de bronzage hors du commun

Sur la vidéo, on voit la sulfureuse Anglaise en train de se faire bronzer nue sur une bouée géante en forme de pastèque. Les commentaires ne se sont pas fait attendre. «Je n’ai jamais été autant jaloux d’une pastèque», «Tes voisins doivent t’adorer», «La bouée la plus chanceuse de toute l’histoire», «J’aimerais me réincarner en bouée», pouvait-on notamment lire en commentaires de la vidéo.