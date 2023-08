«Elle ferait mieux de se taire»: Le compositeur des «Lacs du Connemara» répond à Juliette Armanet suite aux critiques de la chanteuse (vidéo)

Juliette Armanet ne pratique pas la langue de bois! Et c’est peu de le dire… Interrogée il y a quelques jours par nos confrères de Tipik, la chanteuse française n’a pas caché son désamour pour Michel Sardou et, en particulier, pour l’un de ses plus grands tubes. En effet, à la question «Quels sont les trois titres qui pourraient te faire rentrer chez toi si tu les entends lors d’une soirée?», Juliette Armanet a répondu cash «Les Lacs du Connemara, trois fois!». Avant d’ajouter: «C’est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Ce côté scout, le truc très sectaire, la musique est immonde. C’est de droite. Rien ne va!».